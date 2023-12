Cómo es el cuerpo técnico que Diego Martínez tendrá en Boca y qué pasará con Gayoso

El pasado viernes, cerca de la medianoche, Boca hizo oficial la contratación de Diego Martínez como su nuevo director técnico. Con una foto del flamante director técnico junto a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, el club le dio la bienvenida al hombre que firmó su contrato hasta diciembre del 2025.

Este martes, 2 de enero, comenzará un nuevo ciclo en el Xeneize. El DT se presentará ante el plantel y pondrá primera con los trabajos de pretemporada de cara a una temporada en la que el club volverá a dar el salto a nivel internacional en la Copa Sudamericana, torneo que ya ganó en dos ocasiones.

.

El cuerpo técnico de Diego Martínez en Huracán.

Diego Martínez aterrizará en Boca Predio con su cuerpo técnico, el cual lo acompañó durante su estadía en Huracán. El mismo está conformado por sus ayudantes de campo: Cristian Bardaro, Adrián González y Gustavo Rodríguez, los preparadores físicos: Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti, el coaching: Patricio Ciavarella; el entrenador de arqueros: Pablo Campodónico; y el videoanalista: Omar Mateo.

Pese a que el director técnico llega con toda la estructura de trabajo a la que se acostumbró el último año en Parque Patricios, en su nueva casa sumará nuevos profesionales. Se espera que tanto Pablo Santella (PF que trabaja en el Xeneize), como Fernando Gayoso (entrenador de arqueros del club), se sumen al equipo de trabajo del DT.

Este último fue uno de los hombres más elogiados del último año. Boca encontró en los penales una fortaleza para ir avanzando en la Copa Libertadores y Chiquito Romero fue una de las figuras indiscutidas en cada tanda. El EA fue reconocido a tal punto que tras ganarle a Racing y avanzar a semifinales, la Bombonera lo ovacionó al siguiente partido.

El exarquero de la Selección argentina, se deshizo en elogios para con el trabajo del entrenador de arqueros: "El trabajo de Gayoso es para destacar. En ninguna etapa de mi carrera me habían exigido el gimnasio como algo puntual para los arqueros, del día a día, y acá me encontré con una rutina totalmente diferente que me ayudó muchísimo”.