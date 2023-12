El fixture del “torneo de verano” que jugarán San Lorenzo, Huracán, Vélez, Central, Newell’s y más equipos en Uruguay

El fútbol no se detiene en enero. A la continuidad de las ligas de Europa, en este lado del charco se le suma un torneo amistoso que disputarán varios equipos de Argentina, Uruguay, Perú, Chile y Brasil.

El objetivo del torneo, llamado Serie Río de la Plata 2024, será darle rodaje a los futbolistas en medio de la parte más exigente de la pretemporada y por qué no, presentar en cancha a los refuerzos que se vayan sumando. Lógicamente, además del objetivo económico que persigue.

De la Liga Profesional participarán nueve clubes: San Lorenzo, Huracán, Vélez, Newell's, Rosario Central, Belgrano, Unión, Atlético Tucumán y Gimnasia. Además, se suman Cerro, Cerro Largo, River Plate, Liverpool, Peñarol, Nacional, Danubio, Defensor Sporting y Deportivo Maldonado (todos de Uruguay), Colo Colo (Chile), Universidad César Vallejo (Perú) y Vasco da Gama (Brasil).

Newell's y San Lorenzo participarán del torneo.

El campeonato se disputará en Montevideo, Uruguay, entre el 10 y el 23 de enero. Las sedes elegidas son el Estadio Centenario, el Estadio Campeón del Siglo, el Gran Parque Central y el Estadio Luis Franzini.

En cuanto al fixture, cada equipo disputará un total de entre dos y tres partidos ante distintos rivales, y en cada encuentro se otorgará una copa simbólica. No están programado clásicos entre los argentinos, ni el de San Lorenzo-Huracán, ni el de Rosario. Si habrá clásico uruguayo, porque en el cierre del torneo se enfrentarán Peñarol y Nacional.

El fixture completo

Miércoles 10 de enero:

- River Plate (de Uruguay) vs. Newell's

Jueves 11 de enero

- Cerro vs. Vélez

Viernes 12 de enero

- Cerro Largo vs. Gimnasia

Sábado 12 de enero

- Liverpool vs. Rosario Central

- Nacional vs. Unión

Domingo 14 de enero

Peñarol vs. Newell's

River Plate vs. Vélez

Lunes 15 de enero

- Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

- San Lorenzo vs. Gimnasia

Martes 16 de enero

- Danubio vs Huracán

- Defensor Sporting vs Unión

- Colo Colo vs. Rosario Central

Miércoles 17 de enero

- Vélez vs. Belgrano

- Nacional (U) vs. Peñarol

Viernes 19 de enero

- Unión vs Universidad César Vallejo

- Defensor Sporting vs. Rosario Central

- Nacional vs. Colo Colo

Sábado 20 de enero

- Peñarol vs. Belgrano

Domingo 21 de enero

- Deportivo Maldonado vs. Vasco da Gama

Lunes 22 de enero

- Liverpool vs. Colo Colo

- Defensor Sporting vs. Universidad César Vallejo

Martes 23 de enero

- Peñarol vs. Nacional