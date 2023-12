La fuerte canción contra Macri que Riquelme frenó al hablar en la marcha: “¡No, por favor, no!”

Luego de conocer la suspensión de las elecciones presidenciales, las cuales estaban pactadas para este domingo 3 de octubre, los hinchas de Boca organizaron una caravana que comenzó en el Parque Lezama y culminó en las puertas de la Bombonera, donde estaba montado un escenario.

Tras cantar y marchar con los presentes, Juan Román Riquelme se hizo cargo del micrófono y le habló a los presentes. Allí el candidato a presidente por parte del oficialismo apuntó nuevamente contra la oposición, encabezada por la dupla Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Mirá el video

Para comenzar, manifestó: "Quiero darles las gracias de verdad. Hoy nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día, hoy teníamos que votar. Hoy tendríamos que estar disfrutando de pisar el campo de juego, tendríamos que estar disfrutando de una fiesta. El club es de todos ustedes. No podemos permitir, se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club".

"No se dejen comer la cabeza con otra cosa. El señor va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar. Esto es maravilloso...", expresaba Riquelme cuando los presentes comenzaron a cantar una canción contra el candidato a vicepresidente por parte de la oposición: "Mauricio Macri la pu... que te parió".

En ese momento el máximo ídolo de la institución alzó su brazo derecho para pedir que paren automáticamente: "No no no no no, por favor. No, no". soltó inmediatamente el actual vicepresidente y máximo ídolo de la institución. Posteriormente siguió con su discurso y culminó cantando una de sus canciones preferidas: "Yo soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar".

"Esto es maravilloso, el club es de los socios y de los millones de hinchas que tenemos. Yo me siento orgulloso de ser un hincha más. Yo les quiero pedir un favor grandísimo, cantemos la canción que para mí es la más linda del mundo. 'Soy bostero, es un sentimiento, no puedo paraaar'".