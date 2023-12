La exultante sentencia de López Muñoz tras la clasificación del Tomba a semis: “Este equipo está para…”

Godoy Cruz dio un paso importante hacia el título de la Copa de la Liga Profesional. Luego de igualar sin goles a lo largo del tiempo reglamentario, el Expreso se impuso ante Banfield a través de la tanda de penales y logró asegurar su lugar en las semifinales del torneo, donde se medirá ante Platense.

Tras el encuentro una de las figuras de los dirigidos por Daniel Oldrá enfrentó los micrófonos y expresó sus sensaciones tras lograr dar el primer paso rumbo al título. Se trata de Hernán López Muñoz, quien durante el partido fue buen controlado por el Taladro y a su vez fue el encargado de convertir el penal que le dio el triunfo a su equipo.

Para comenzar, manifestó: "Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, los partidos en los que se definen cosas se juegan así. Hoy no toca tanto lo individual, sino lo colectivo. Fuimos unos guerreros, sufrimos hasta los penales, pero gracias a Dios nos llevamos la victoria".

"Estoy muy feliz, contento y agradecido a Godoy Cruz que me abrió las puertas. Estar entre los cuatro mejores del país es un orgullo. Nos quedan dos finales y ojalá las podamos terminar de la mejor manera", añadió el encargado de cerrar la tanda de penales con un zurdazo cruzado.

Posteriormente, inflando el pecho de cara a lo que viene, Lopez Muñoz expresó: "Eso es lo lindo del fútbol, que uno nunca sabe si vas a ganar o perder. Eso es lo lindo y lo feo por otro lado. Este equipo está para todo. Se disfruta a la hora de jugar, nos divertimos adentro de la cancha que eso es lo lindo. Después si la pelota entra o no es suerte o verdad. Estamos muy contentos por lo que venimos haciendo".

Para finalizar, al ser consultado sobre su futuro, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona sentenció: "Son cosas que las leo y que trato de no meterme. Trato de no desenfocarme. Hoy estoy en Godoy Cruz, estoy muy contento. Gracias a lo que estoy haciendo en Godoy Cruz surgen estas cosas. Estoy muy contento, quiero salir campeón y voy a hacer todo lo posible. Después me sentaré tranquilo con mi representante a hablar de ese tema"