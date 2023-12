El mea culpa de Demichelis tras el triunfo agónico de River ante Belgrano: “El culpable soy yo cuando…”

River venció a Belgrano de Córdoba por 2-1 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga Profesional. Su rival en semifinales saldrá del ganador del duelo entre Racing y Rosario Central. Hasta el momento, además del Millonario, clasificaron Platense y Godoy Cruz, quienes se enfrentarán entre sí.

Salomón Rondón y Facundo Colidio fueron los encargados de marcar los goles que le dieron la victoria a su equipo en el Mario Alberto Kempes. Tras el encuentro, fue Martín Demichelis quien enfrentó los micrófonos y graficó sus sensaciones tras romper la racha de tres partidos al hilo sin poder ganar.

Mirá el video

Al ser consultado sobre el bajón futbolístico del equipo en la recta final de la temporada, el DT de River se hizo cargo y realizó una importante autocrítica: "En los últimos tres partidos sacamos un punto, claro está que hay una merma del mecanismo y del funcionamiento. Cuando eso pasa el culpable soy yo. Por eso estoy ocupado día a día para intentar volver a ser lo que fuimos. Hay plantel para seguir peleando hasta el final e intentar mejorar".

"Los equipos que nos pelearon el torneo anterior, Talleres y San Lorenzo, no han logrado clasificar. No es fácil sostener un alto nivel a lo largo de los once meses. Con mejores y peores partidos hemos clasificado segundos. Es cierto que hubo un bajón desde el funcionamiento, pero no vamos a dejar de trabajar en las semanas que nos queden para intentar ganar dos títulos más", sentenció Demichelis, quien busca el bicampeonato en su primer año en el banco de suplentes del Millonario, el club de sus amores.