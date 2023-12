El contrapunto entre Simeone y Xavi en la previa de Atlético Madrid-Barcelona: “Sus palabras son un palo, pero…”

La Liga de España tiene dos líderes: Real Madrid y el sorprendente Girona que no le pierde pisada. Detrás y a 7 puntos se ubican Barcelona y Atlético de Madrid que este domingo se enfrentan en el Estadio Olímpico de Montjuic.

El duelo cuenta con varios condimentos pero uno de los que generó más polémica en la previa es la presencia de Joao Felix en el equipo culé, que está a préstamo del Aleti.

El futbolista portugués no pudo consolidar un rendimiento a la altura de las expectativas, en el equipo del Cholo Simeone, que lo compró en 2019 a cambio de 127 millones de dólares. Salió prestado primero a Chelsea y luego al equipo de Xavi Hernández, donde ha sumado más continuidad.

Xavi y la conferencia de prensa.

En la previa al partido, al Cholo Simeone le preguntaron por Joao Félix y aunque intentó ser evasivo, dejó una frase por demás picante. "No hablo de los chicos que no están en mi equipo. Digo lo que pienso. El fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, en una historia detrás. Eso es lo que cuenta más allá de un partido. Un buen partido lo puede hacer cualquiera", sostuvo.

Atendiendo el llamado del Cholo, Xavi Hernández no quiso quedarse atrás y también se refirió a Joao Féliz y a la declaración de su colega. "Las palabras de Simeone son un palo, pero aquí yo te hablo de lo que veo. El Joao que veo es feliz, dinámico, que se ha adaptado bien, bromista..No tengo ninguna queja".

Luego, agregó: "Las declaraciones de sus excompañeros le deben de motivar. Jugar contra su exequipo es una motivación. Le veo motivado y feliz. Está contento, implicado y constante. Estoy encantado de su rendimiento y adaptación al grupo".