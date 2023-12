El campeón del mundo en Qatar que eligió a la Bombonera como el mejor estadio y el más difícil para los rivales

El debate por cuál es el mejor estadio de Argentina está y seguirá abierto. Cada persona tendrá su opinión, pero la de los jugadores de la Selección argentina campeona del mundo genera mucho más atractivo, considerando que la sede de los partidos del combinado nacional está en disputa.

Quien habló este sábado es el lateral derecho Nahuel Molina Lucero, de reconocido paso por Boca a pesar de haber disputado solo 9 partidos oficiales. El joven lateral participó del esquema de ping pong de preguntas y respuestas del youtuber Ezzequiel, y contestó varias referidas al Xeneize.

En primer lugar, le preguntaron cuál es el mejor equipo del fútbol argentino y, sin dudarlo, respondió Boca. Luego le consultaron por cuál es el estadio más lindo en le que le tocó jugar y en otro guiño al Xeneize, respondió "la Bombonera".

La misma respuesta eligió para seleccionar el estadio más complicado, teniendo en cuenta que también le tocó ser visitante allí, con Rosario Central.

Casualmente, Molina regresó a la Bombonera después de mucho tiempo, en el encuentro entre la Selección argentina y Uruguay, en noviembre pasado, que fue victoria para los Charrúas por 2 a 0, sumando así la primera derrota de la historia del seleccionado en ese estadio.

En otro pasaje de la entrevista, Molina se refirió a los años en los que jugó en Boca: "En el momento fue una locura debutar en el club que me dio tanto. SIempre lo quise, lo soñe. Debutar en un amistoso, después en la liga, la Libertadores. Me va a quedar grabado toda la vida". Luego, se refirió a su salida, cuando se marchó a préstamo porque no era tenido en cuenta "Siempre querés jugar, ganarte un puesto, Pero habían otros jugadores y había que respetar y apoyar desde donde toque".