Atención, Central: la tajante frase del DT de Benfica sobre el futuro de Ángel Di María

“En mi cabeza siempre está esa posibilidad así como también lo hice con Benfica". Esa fue la respuesta que dio Ángel Di María ante la consulta sobre un regreso a Rosario Central. Está claro, la posibilidad de que se de en junio del 2024 está latente y empieza a generarle expectativa al hincha del Canalla.

Lo cierto es que por ahora hay un contrato que cumplir con el club portugués, que además, intentará tentarlo para que se quede en el club todo el tiempo que sea necesario. Más si consideramos que al delantero todavía le quedan algunos años de plenitud, por lo que muestra día a día en el campo de juego.

Roger Schmidt, técnico de Benfica.

Sobre la posibilidad de volver al fútbol argentino en 2024, este sábado habló Roger Schmidt, el entrenador de Di María y Nicolás Otamendi en Benfica. "Estamos preparados para cualquier cosa", expresó casi con resignación,

Luego, elogió la actitud de Di María de tomar una decisión pensando en el afecto y no en lo económico. "Los jugadores toman todo tipo de determinaciones, como ir a Arabia Saudita, pero él decidió volver al club”, expresó, Luego agregó: "Me encantó su resolución y estoy muy contento de que esté con nosotros. Me sorprendió mucho su calidad y mentalidad. Es un futbolista clave y extraordinario”.

Luego, Schmidt se refirió a la posibilidad de que el regreso se de tras la Copa América del 2024, lo que le pondría fecha de vencimiento a su segundo ciclo en Benfica. “Disfrutamos de todos los entrenamientos y partidos con él. Al final de la temporada veremos si quiere quedarse un año más o irse a otro lugar”, cerró.