“Tevez es el peor jugador que vi en un entrenamiento, ni se ataba los cordones”

La trayectoria futbolística de Carlos Tevez tuvo más momentos positivos que negativos, destacándose su desempeño durante su tiempo en el Manchester United. En ese club compartió plantel con el francés Patrice Evra quien reveló una anécdota peculiar sobre el actual entrenador de Independiente.

Evra contó una particular anécdota sobre Tevez.

En una entrevista con el medio inglés Five, el futbolista recordó las dos temporadas compartidas con Tevez en el United, seguidas de otro encuentro en la Juventus y realizó una perspicaz observación: "¿El peor jugador que vi en un entrenamiento? Tevez. Te lo juro, no se ataba los cordones de los botines, no le importaba".

El exlateral explicó que, durante ese período, Carlitos prefería entrenar por su cuenta en casa durante sus tiempos libres."Es uno de esos jugadores que no disfrutaba entrenar con el equipo, y nunca entendí por qué. Cuando el partido comenzaba, corría como un pitbull, presionando a todos", afirmó Evra.

Entre 2007 y 2009, años en los que Tevez formó parte del Manchester United, el equipo logró conquistar la Champions League, el Mundial de Clubes, dos Premier League, una Community Shield y una Carabao Cup. Durante su tiempo juntos en la Juventus en el 2014-15, celebraron victorias en la Serie A y la Copa Italia.