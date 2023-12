La tajante frase de López Muñoz sobre el rumor de un posible regreso a River: "Que yo sepa, no..."

Godoy Cruz hizo una buena campaña en la Copa de la Liga Profesional, competencia de la que jugó semifinales, aunque cayó ante Platense y se quedó en las puertas de una definición. Aún así, la campaña fue muy buena, liderada por Daniel Oldrá y que tuvo como principal eslabón del andamiaje a Hernán López Muñoz.

El futbolista surgió en River, pero tras no tener mucho lugar en la primera que dirigía el Muñeco Gallardo, fue cedido al Tomba. "Marcelo (Gallardo) me dijo que me iba a préstamo para agarrar rodaje en Primera, me dijo lo que me convenía", contó el joven volante este viernes en radio La Red.

Sin embargo, el gran rendimiento de López Muñóz lo ubicó nuevamente como una posibilidad de refuerzo para regresar al Millonario, que tiene todavía el 50% de los derechos económicos del jugador.

Hernán López Muñoz.

En este marco, el volante se refirió también a ese rumor y reconoció: "Que yo sepa no me llamó nadie, estuve con mi representante y tampoco. No sé al club, pero no llegó ningún llamado”.

Si bien su futuro es una incógnita, lo que sí está claro es a qué equipo no iría. “Hoy por hoy te digo que no jugaría en Boca. Estoy muy ligado a River. Por respeto al club diría que no hoy en día".

Recientemente, Godoy Cruz ejerció la opción de compra de un millón de dólares para adquirir la mitad de su pase. Si quiere recuperarlo, deberá volver a invertir en él y retener la mitad que ya vendió.