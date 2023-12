"Es verdad que Boca me quería; si estuviera en mis manos habría jugado ahí, pero no me dejaron"

Jugar en Boca es una tentación. Uno de los mejores clubes del país, que aspira a lo más alto a nivel continental, con una vidriera gigante que genera la posibilidad de dar un salto mayor en la carrera profesional de todo futbolista. Por eso es normal que varios jugadores deseen hacerlo, independientemente de si existe algún vínculo sentimental, sea por fanatismo o por un anhelo de chico.

Diego Valoyes supo ser el jugador de mejor rendimiento en todo el fútbol argentino, cuando su exequipo, Talleres de Córdoba, transitaba un gran momento. Ese rendimiento puso al delantero colombiano en los ojos de varios equipos y uno de los interesados fue Boca, quien preguntó por él en el último mercado, aunque el pase no se concretó.

El colombiano Diego Valoyes enfrentando a sus compatriotas en un Talleres-Boca. (Foto: Instagram diegovaloyes_)

Ya vendido a Juárez de México y desde la distancia, Valoyes se refirió a la chance que tuvo de jugar en el Xeneize y confirmó el interés. "Sí, fue verdad que Boca Juniors estuvo interesado en mí. Pero no me dejaron, que fue otra cosa", expresó. Luego, agregó: "El presidente fue quien decidió eso, si estuviera en mis manos me hubiera quedado en Boca, pero no dependía de mí".

El colombiano estuvo cerca de llegar al equipo de Almirón en agosto, pero el monto que ofreció por el pase no convenció al presidente de Talleres, Andrés Fassi, que si le sirvió lo ofrecido desde México. Se fue por 8.500.000 de dólares junto a la otra estrella del equipo, el uruguayo Michael Santos, quién se fue por 2 millones.

La particularidad es que el presidente de la T había expresado lo opuesto meses atrás, cuando reconoció: "Estamos en las primeras conversaciones con Boca por Valoyes. No hemos hablado de valores, pero sabemos que hay un interés. Hay valores que no los da solo el recurso económico, sino deportivo y de plusvalía. Prefiero en lugar de recibir 9 millones del extranjero, cobrar el 30 por ciento por la mitad a cambio de tres juveniles que me puedan propiciar más beneficios económicos".

Boca ofrecía dinero, el pase de Sández y el préstamo sin cargo de Taborda. Fassi no parecía accesible: devolvió una contraoferta que incluía 4 millones de dólares, los pases de Sández y Taborda, el préstamo de Langoni y la cancelación de la deuda que la T tiene con el Xeneize por Pavón. Finalmente, la transferencia no se dio. Desde la distancia, el colombiano lo lamenta.