El club que sondeó a Franco Armani para comprarle el pase a River y la respuesta del arquero

Franco Armani fue contactado por el Atlético Nacional de Medellín, club en donde se hizo reconocido, pero rechazó la oferta para volver y seguirá en River hasta diciembre de 2024, cuando finaliza su contrato.

El club colombiano perdió a una de sus piezas claves, Kevin Mier, quien fue vendido al Cruz Azul de México, por lo que pensaron en la idea de repatriar a Armani para reforzar el arco para la próxima temporada, en la que disputará el campeonato local y la Copa Libertadores.

Atlético Nacional buscó a Armani, que por ahora seguirá en River.

Sin embargo, Armani rechazó la propuesta alegando que aún tenía contrato con River, hasta diciembre de 2024, y que pensaba respetarlo. Una vez terminado su vínculo si estaría dispuesto a volver a Colombia para su retiro profesional en el club más ganador del país.

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda", había declarado hace un tiempo el arquero campeón del mundo con Argentina.

Desde su llegada a River a principios de 2018, el arquero disputó 261 partidos y recibió 205 goles. Y dentro de los títulos conseguidos a nivel nacional están: dos Supercopa Argentina -2017 y 2019-, Copa Argentina 2019, dos Ligas -2021 y 2023- y dos Trofeos de Campeones -2021 y 2023-. Mientras que para los trofeos a nivel internacional tiene: Libertadores 2018 y Recopa 2019.

Con el cuadro colombiano, donde llegó en 2010 y jugó 249 partidos, ganó: seis Campeonatos Primera A -Apertura 2011, Apertura 2013, Clausura 2013, Apertura 2014, Clausura 2015 y Apertura 2017-, tres Copa Colombia -2012, 2013 y 2016- y dos Superliga de Colombia -2012 y 2016- en cuanto a lo nacional. En el plano internacional ganó, al igual que River, la Libertadores en 2016 y la Recopa en 2017.