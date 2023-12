El pasado 30 de octubre, Lionel Messi ganó por octava vez en su carrera el Balón de Oro. A sus 36 años, el capitán de la Selección argentina sigue ampliando sus vitrinas. En este contexto, y aunque parezca mentira, se sigue discutiendo la coronación del mejor jugador del mundo.

En esta ocasión quien se metió en la polémica fue Bernardo Silva. El actual mediocampista del Manchester City, flamante campeón del Mundial de Clubes, manifestó: "Hoy en día, cuando se miran trofeos individuales, la gente se fija mucho en las estadísticas. Normalmente, ganan los jugadores que marcan más goles...".

"Si el Bayern gana la Champions, el delantero del Bayern que marcó 40 goles en la temporada ganará el Balón de Oro. La gana el City... y casualmente no fue Haaland, porque Messi ganó el Mundial. Sin embargo, si no hubiese sido por el Mundial de Messi, Haaland habría ganado el Balón de Oro, añadió el compañero del Androide.

Bernardo Silva habló sobre el octavo Balón de Oro de Messi.

Posteriormente, sobre la misma línea, Silva añadió: "Normalmente, los goleadores acaban ganando premios individuales. ¿Si estoy de acuerdo? Honestamente, no. Pueden ganar, porque a veces incluso son los más influyentes. Ahora bien, no estoy de acuerdo con esa idea de que sólo quien marca goles debe ganar el Balón de Oro, pero así funciona el fútbol"

Para finalizar, el mediocampista habló sobre la importancia que se le da a las estadísticas en el fútbol actual: "Las estadísticas valen poco... Me gusta mirar las estadísticas sobre los partidos ganados. Me gusta ver qué jugadores tienen mayor porcentaje de victorias en la Champions, en la Premier League, en campeonatos, porque al final el impacto que tiene un jugador en un equipo no se solamente por goles o asistencias".

"Hemos llegado a un punto en el fútbol en el que llegamos a la exageración, en que un mediocampista que marca 20 goles es mejor que uno que marca 10, y podría serlo, pero no siempre es así, porque hay muchas maneras de jugar. Hay que mirar el partido en su conjunto y no sólo mirar las estadísticas, porque hay jugadores con características muy diferentes", sentenció Bernardo Silva.