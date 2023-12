Atento, Gallardo: la tremenda decisión de Benzema tras perder 5-2 ante el equipo de Cristiano

El Al Ittihad, dirigido por Marcelo Gallardo, no atraviesa su mejor momento. Viene de tres derrotas consecutivas contando la eliminación del Mundial de Clubes y la liga de Arabia Saudita, y para colmo este martes fue goleado 5-2 ante el Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, quien aportó con dos goles.

La principal figura del equipo, Karim Benzema, también es víctima de este mal momento porque su flojo desempeño ya empieza a generar críticas entre los hinchas del equipo árabe.

Benzema es el capitán del Al Ittihad. (Foto: archivo)

Producto de esos cuestionamientos, varios de ellos muy duros, el delantero francés sorprendió al decidir cerrar su cuenta en la red social Instagram, producto de los ofensivos comentarios que recibió.

La cuenta de Benzema comenzó a aparecer como "no disponible" luego de la derrota ante Al Nassr, en una clara muestra de que decidió limitar su exposición mediática.

A pesar de los reclamos contra el equipo de Gallardo y en específico de su capitán Benzema, los números del galo no parecen ser malos. Lleva anotados 12 goles en los 20 partidos disputados. Sin embargo, sus actuaciones no están a la altura de las exigencias sobre él y los malos resultados no ayudan.