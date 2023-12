River despidió en sus redes sociales a uno de los héroes de Madrid: "Leyenda"

El ahora exdefensor de River, Jonatan Maidana recibió una emotiva despedida en las redes sociales del club de Núñez, luego de que se anunciara que no renovará su contrato con el Millonario. Hasta el momento, pese a su decisión, su futuro profesional no está definido.

Tras lo que fue su último partido el pasado viernes en el marco del Trofeo de Campeones, en el cual los dirigidos por Martín Demichelis le ganaron a Rosario Central por 2-0 en Santiago del Estero, el experimentado futbolista de 38 años decidió ponerle punto final a su ciclo en Núñez.

Días atrás, el campeón de la Copa Libertadores 2018 con la camiseta de River, manifestó: "Ojalá siga ligado a este club, a esta institución que tan feliz me hizo, me hizo crecer. Más allá de los títulos, me llevo grandísimas personas, lo bien que se llevan".

"Sé también que está llegando mi final en el equipo o en el club, luego decidiré si seguiré jugando o no. El día de mañana, cuando me retire, haré los méritos necesarios y trataré de prepararme lo mejor posible para tener una experiencia en juveniles o en algún lugar del club donde se pueda ser útil. Es una cuenta pendiente a futuro", añadió Maidana.

El central, que llegó a River en 2010, es un referente de la historia moderna del Millonario, en el que descendió a Primera Nacional el 26 de junio de 2011 ante Belgrano de Córdoba, pero se quedó para regresar a la máxima categoría del fútbol argentino, y desde ahí, construir una magnifica historia con Marcelo Gallardo como entrenador. En Núñez conquistó 16 títulos, diez nacionales y seis internacionales.