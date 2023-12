La fulminante crítica del presidente de Huracán a Diego Martínez: "Los llama Boca y se mean, se..."

La salida de Diego Martínez de Huracán sigue siendo un tema de conversación en Parque Patricios. El entrenador, a tan solo cuatro de meses de asumir el cargo en el Globo, decidió dejar su puesto ante el llamado de Juan Román Riquelme para dirigir Boca. En este contexto, David Garzón, presidente quemero, brindó una entrevista radial y expresó todo su enojo por la situación.

“Que vaya a donde quiera. Los llama Boca y se mean. Se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, sentenció Garzón sin pelos en la lengua.

Este martes, Boca hizo oficial el acuerdo con Martínez para que sea el nuevo entrenador xeneize. Sin embargo, la salida del Gigoló del Globo aún no fue firmada y el presidente de Huracán expuso: “Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde. ¿Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero? Iremos contra quien tengamos que ir”.

Diego Martínez fue oficializado en Boca y el presidente de Huracán salió al cruce. (Foto: archivo)

Luego, Garzón dejó en claro: “Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando”. Y agregó: “Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”.

El Globo regresará a las prácticas el próximo 3 de enero en La Quemita bajo la conducción de Facundo Sava, quien es el elegido para reemplazar a Martínez. Sin embargo, el Colo no podrá ser anunciado hasta que el flamante entrenador de Boca termine de arreglar su desvinculación.