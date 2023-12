Atento, Diego Martínez: ilusionó a los hinchas, se fue a otro equipo y ahora volverá a Boca

El plantel que tendrá Boca durante el 2024 aún es una incógnita. En principio, porque todavía no se confirma la asunción como entrenador de Diego Martínez, el DT indicado por la flamante Comisión Directiva para asumir al mando del equipo. Sin embargo, la conformación estará sujeta a la posibilidad de que algunos jugadores salgan del equipo con ofertas que sirvan para el club.

En el medio, una serie de futbolistas cedidos deben regresar al club y algunos de ellos podrían ser tenidos en cuenta por el nuevo cuerpo técnico, por lo que deben quedarse a ser evaluados. Uno de ellos es Aaron Molinas, de reciente paso en Tigre, club en cuyo préstamo está venciendo en diciembre del 2023.

Aaron Molinas. (Foto: archivo.)

La particularidad es que el volante de Boca fue cedido a Tigre cuando el entrenador era precisamente Diego Martínez, por lo que existe una posibilidad de que ambos se reencuentren. Durante su estadía en el Matador de Victoria, el DT le dio continuidad. Durante todo el primer semestre del año solo se ausentó cuatro partidos y por lesión.

La ecuación no cambió tras la salida de Martínez y la llegada de Pusineri. El nuevo entrenador también lo hizo jugar aunque no siempre desde el arranque. Anotó un gol y firmó cuatro asistencias en los 41 partidos que disputó. Tigre podía apegarse a una cláusula para extender el préstamo hasta junio pero no la utilizó.

En su regreso a Boca, el equipo ahora puede recuperar a un volante que puede hacer la función de enganche, que hoy puede ejercer Bullaude y Barco; aunque no se sabe que será del futuro de ambos. Molinas debutó en Boca un 16 de julio de 2021 ante Unión de la mano de Miguel Russo. Luego, fue quedando relegado. ¿Habrá segunda oportunidad?