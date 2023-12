Tras el no de Gaby Milito, Vélez anunció a su nuevo DT: es un entrenador que quiso Independiente

Vélez tuvo un año dramático. En medio de malos resultados y del descontento generalizado, fue cambiando de técnicos con excesiva frecuencia. Comenzó con el Cacique Medina, pero tras despedirlo asumió Marcelo Bravo un interinato. En marzo asumió Ricardo Gareca pero 12 partidos después renunció y Bravo retomó el interinato. En ese momento, Sebastián Méndez se hizo cargo del equipo en medio de críticas por dejar Unión.

El Gallego fue el responsable de surfear la dura lucha por no descender y lo hizo con éxito porque se salvó en la última fecha. Pero el desgaste lo llevó a renunciar y obligó a Vélez a buscarle entrenador. El primer apuntado fue Gabriel Milito, quien dejó anteriormente la dirección técnica de Argentinos Juniors, pero tras una serie de negociaciones, finalmente el ex Independiente rechazó la oferta y se tomará un tiempo para no dirigir. Otros apuntados fueron Julio Vaccari y Omar Asad, tampoco sin éxito.

Milito rechazó la oferta de Vélez. (Foto: archivo)

Tras algunos idas y vueltas, finalmente la dirigencia del Fortín pudo anunciar un entrenador para el 2024 antes de que termine el año. Se trata de Gustavo Quinteros, quien viene de dirigir Colo COlo y asumirá junto a Leandro Desábato y el PF Gabriel Macaya. Firmará contrato en los próximos días hasta diciembre de 2024.

Desde la web oficial del club de Liniers, confirmaron al noticia. "¡Bienvenido a un club campeón del mundo, Gustavo!", expresaron desde la entidad en un comunicado oficial, y agregaron: "Puros éxitos en Vélez, el Primero en ser un Gran Club de Argentina".

Quinteros viene de dirigir Colo Colo, donde estuvo tres años y dos meses, en los que obtuvo cuatro títulos locales. Además, dirigió a la Selección de Bolivia de cara al Mundial 2014 y la de Ecuador en las Eliminatorias para Rusia 2018. También tuvo pasos por Blooming, Bolívar, Oriente Petrolero, Emelec, Universidad Católica de Chile y Tijuana de México.

En Argentina solo dirigió a San Martin de San Juna en la B Nacional del 2007, por lo que hará su debut en la máxima categoria del fútbol local.