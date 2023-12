La revelación de un futbolista amigo del Papu Gómez sobre su pelea en la Selección: “Fue algo triste lo que…”

En un año pueden pasar muchísimas cosas y un claro ejemplo de esto es el Papu Gómez. El volante de 35 años pasó de ser campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 a no volver a ser convocada por Lionel Scaloni y a haber dado positivo en un control antidoping.

Tras la coronación del conjunto albiceleste, el Papu se distanció de sus compañeros y hubo una infinidad de rumores acerca de una supuesta pelea en pleno Mundial. De todas formas, y alimentando más las teorías, el ex Sevilla no volvió a ser llamado por Scaloni y esto lo privó de disfrutar de los inolvidables momentos que vivieron los campeones del mundo con los hinchas, cada vez que jugaron en suelo argentino.

Para colmo, Gómez dio positivo en un control antidoping y está atravesando una suspensión que lo mantendrá dos años afuera de las canchas. Según su versión, tomó un jarabe para la tos de sus hijos que contenía Terbutalina (sustancia prohibida) y no les informó a los médicos del Sevilla, equipo en el que jugó hasta septiembre de este año antes de quedar libre y finalmente arribar al Monza. Ante esto, expresó tiempo atrás: “No quiero retirarme de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con Monza”.

Gonzalo Bergessio, excompañero del Papu en San Lorenzo y Catania, contó cómo atraviesa la situación que le toca vivir. “Hablo seguido con el Papu, está en la suya, bajó la exposición que tuvo”, expresó en diálogo con D Sports Radio.

Gonzalo Bergessio y Papu Gómez, en su paso por San Lorenzo. (Foto: archivo)

Luego, se adentró en las no convocatorias del volante a la Selección argentina y se lamentó: “Fue algo triste lo que le pasó, fue campeón del mundo, igual que todos los demás. Para mí está mal, no sé qué pasó entre ellos, pero te da bronca porque él también ganó la Copa y se merecía estar festejando ese logro lindo. Con la edad que tiene no le va a pasar nunca más en la vida”.

Mientras tanto, el Papu Gómez se encuentra entrenando por su cuenta con un preparador físico, dado que no puede hacerlo con el Monza. Como manifestó, su intención no sería retirarse, pero deberá afrontar un largo tiempo sin tener actividad competitiva. Además, su vuelta se daría con 37 años. ¿Volverá a jugar o tomará la decisión de retirarse?