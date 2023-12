Qué dijo Jorge Brito de la bomba del Diablito Echeverri: “Está mal por…”

Los dichos de Claudio Echeverri apenas finalizó el partido ante Rosario Central, que marcó una nueva consagración de River en el Trofeo de Campeones, tuvo un sinfín de reacciones. Una de ellas fue la del presidente del club, Jorge Brito, quien aseguró que al juvenil le ganaron los nervios y eso le jugó una mala pasada al momento de asegurar que no renovará su contrato.

Mirá el video

"Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que por ahí no es tan así. Lo saludé, estaba mal por lo que había dicho, dijo lo que no quería decir. Hay que entender que tiene 17 años, un potencial enorme, un grandísimo jugador, muy querido en el plantel, recién lo estamos conociendo. Nunca tuvimos un problema con su representante, muy buen vínculo humano y futbolístico con él", dijo

Luego, en la misma línea, agregó: "Quedan 13 meses para el vencimiento del contrato, seguramente deberemos definir cuestiones que tiene que ver con eso. Él quiere triunfar en River y jugar el año que viene acá. Su representante defenderá los derechos del jugador y nosotros los del club, confío en él y su representante, tiene que ser algo muy bueno para él y muy bueno para el club".

"Hablé ayer, hoy a la mañana, recién 5 minutos antes de dar la nota... Me contó él, no lo había leído... Claudio me contó que en la euforia por ahí dijo algo que no lo quería decir de esa manera. Confiamos en que se va a resolver favorablemente para el club y el jugador. Que el hincha se quede tranquilo que Echeverri va a jugar el año que viene en River", continuó.

Para finalizar, sobre la nueva estrella, reflexionó: "Una enorme alegría terminar el año así, ganamos los dos clásicos, campeones del campeonato en el primer semestre. El año no cerraba de la mejor manera, la eliminación con Central de manera injusta. Cerrar el año con esta copa, nos muestra que River está a la altura de pelear en lo más alto, tenemos un gran plantel".