La tremenda reacción de los hinchas de River al anuncio del Diablito Echeverri de que no va a renovar contrato

River venció a Rosario Central y se coronó en el Trofeo de Campeones 2023, el cual se adjudicó al haber obtenido también la Liga Profesional en el primer semestre del año. El entrenador Martín Demichelis, para ese partido, dispuso de un sorpresivo 11 sin centrodelantero y con el Diablito Echeverri como titular, algo muy reclamado por el hincha.

El joven de 17 años hizo un gran partido y fue reemplazado. Gritó campeón y no tuvo mucho tiempo para celebrar hasta que la prensa se acercó a preguntarle por su continuidad en River, uno de los temas más comentados en el Millonario considerando que su contrato vence en diciembre de 2024.

Mirá el video

En primer lugar, expresó ante las cámaras de TNT Sports: "Seguramente seis meses o un año más me quedo en River. Después se verá mi futuro". Sin embargo, ante la falta de definiciones sobre una renovación, la pregunta esta vez ante las cámaras de ESPN fue si iba a renovar el contrato.

"Mi representante habló con el presidente, se habló muchas cosas de que mi representante no atendía las llamadas y si estaban en contacto siempre. De renovar no voy a renovar pero si me voy a quedar un año o seis meses a disfrutar y después vemos qué pasa", sentenció. Lógicamente, la noticia cayó como una bomba entre los hinchas de River, que reaccionaron en las redes ante semejante noticia.

Mirá las más destacadas:

El diablito Echeverri dijo que no va a renovarpic.twitter.com/yp80hm0dyV — Esteban Fulanito uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@EstebanFulanito) December 23, 2023

Está muy mal asesorado este pibe, que mal le hacen los representantes al fútbol — hernan ezequiel (@hernanabruzzese) December 23, 2023

Que lo cuelguen hasta fin de año. Eso se hace con los desagradecidos. — Vico PellegrinelliuD83CuDFD6 (@VicFireworks) December 23, 2023

El cáncer más grande del fútbol son los representantes, le comieron la cabeza al pibe una lastima. — Nahuel Sosa (@Nahuel_Sosa26) December 23, 2023

ya están pensando en europa sin rendir en River. no te agrandes que cuando te puso demichelis chocabas con la defensa eh — carpo (@martinmiroku) December 23, 2023

90 minutos y "se va". No nene, RIVER PLATE te dió demasiado. Te formó como persona y como jugador y, ¿asi le agradeces? No, no es por allí. River PLATE es muy grande. — Sabinero y de River. (@SabinaYRiver) December 23, 2023

Chau, a ser suplente en reserva. No juega más. — Rodrigo Castaño ??? (@rodricastanio) December 23, 2023

A cortar el pasto a Ezeiza un año, chau ingrato. — Jonatan Rojas (@ivaelterceroooo) December 23, 2023

Igualmente, más allá de la indignación de muchos de los hinchas de River que se mostraron dolidos por la decisión del volante, otros tantos tomaron la noticia con humor y reaccionaron con los tradicionales memes.

Los pibes del CARP escuchando a Echeverripic.twitter.com/JQGMZ2J0Gt — Termontiel (@Termontiel_) December 23, 2023

Espero que al diablito Echeverri lo lleven de a poco y que pueda jugar mucho en River



Su representante:pic.twitter.com/hvXG9ctftk — Esteban Fulanito uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@EstebanFulanito) December 23, 2023