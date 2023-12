La respuesta de Demichelis a la bomba del Diablito Echeverri: “Claudio tiene que…”

Claudio Echeverri emuló a Lionel Scaloni cuando en el medio de los festejos de la victoria ante Brasil puso en duda su continuidad. Tras el triunfo de su River ante Rosario Central, se coronó en el Trofeo de Campeones 2023 y sumó una estrella en su reciente carrera.

El joven de 17 años fue titular e hizo un gran partido. Martín Demichelis lo reemplazó y felicitó, pero no se esperaba lo que iba a suceder después. Ni bien terminó el partido, primero dejó una frase que llenó de ilusión al hincha: "Seguramente seis meses o un año más me quedo en River. Después se verá mi futuro".

Sin embargo, el optimismo que se sembró en esa entrevista con la señal de TNT Sport, fue completamente desvanecido tras una fuerte declaración que brindó Echeverri en ESPN: "Mi representante habló con el presidente, se habló muchas cosas de que mi representante no atendía las llamadas y si estaban en contacto. De renovar no voy a renovar pero si me voy a quedar un año o seis meses a disfrutar y después vemos qué pasa", sentenció.

Lógicamente, la noticia cayó como una bomba entre los hinchas de River, que esperaban verlo jugar probablemente el mismo tiempo que anunció pero dejando una importante suma de dinero por una posible venta en el club.

El entrenador, Martín Demichelis, evitó utilizarlo durante un buen tiempo, pero ya en el tramo final de la temporada, tras regresar del Mundial Sub 17, comenzó a darle más minutos de continuidad. En plena entrevista, el DT recibió la noticia de la declaración de Echeverri, pero intentó ponerle paños fríos.

“Claudio tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de su primer partido, tiene sensaciones encontradas. Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo, Claudio es un chico que hace 8 años que está acá en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo porque no debe tener prisa de irse de esta institución que es enorme. De acá no hay que querer irse”, señaló Micho.

¿Podrán convencerlo?