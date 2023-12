La declaración de Enzo Pérez que expone su conflicto con Demichelis al irse de River: “Hoy no es el momento de…”

“Sé que tendrán mil preguntas por hacerme para sacarse muchísimas dudas, pero no es el momento hoy para hablar. ¿Por qué? Porque me quiero ir con los lindos recuerdos, me quiero ir en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, de vaciarme como jugador”, fueron las palabras mencionadas por Enzo Pérez en medio de su presencia en la sala de prensa, en la cual confirmó que no seguirá en River de cara al 2024.

Sin dudas, no fue una conferencia más. El capitán y referente del Millonario dejó claro, sin la necesidad de nombrarlo directamente, que su relación con Martín Demichelis está muy lejos de ser la que fue en el inicio de la temporada, cuando en más de una ocasión se los vio unidos en un fuerte abrazo en la orilla de la línea de cal.

La relación entre Micho y los referentes, principalmente Enzo Pérez, se quebró tras la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta ruptura, ya sin retorno, tuvo su puntapié inicial luego de que se hiciera pública la charla informal que el DT tuvo con algunos periodistas, en donde habría expuesto algunas críticas futbolísticas a varios referentes del plantel.

Como si esto fuera poco, el capitán siguió dando indicios en cada una de sus declaraciones. En medio de su discurso, se tomó el tiempo de agradecerle al mundo River, pero dejando de lado al actual cuerpo técnico, encabezado por Micho. “Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer, hoy tuve la posibilidad de agradecerle a la gente que me trajo allá por el año 2017. También, como se lo dije a los chicos ayer, más allá de haber sido jugador de esta institución me dieron la posibilidad de ser capitán, de estar al frente de ellos. Si ellos no me respetaban o no me dan ese cariño, hubiera sido muy difícil todo".

"Pero siempre lo tuve, no solamente de ellos, sino también de la gente que trabaja alrededor nuestro: los de seguridad, jefe de prensa, cocineros, mozos, utileros, cuerpo médico. A todos ellos agradecerles de corazón por estos 6 años y medio que he vivido en el club”, sentenció Pérez entre lágrimas.