La picante crítica de Pratto por la ida Enzo Pérez de River: “El club tendría que…”

El ciclo de Marcelo Gallardo en River tuvo varios equipos muy importantes, pero uno logró el título más celebrado en la historia del club, en 2018, cuando le ganó la Copa Libertadores en la final a Boca Juniors. Tres integrantes de ese plantel fueron Enzo Pérez y Jonathan Maidana, que dejarán el club este año, y Lucas Pratto, que ya puede darse el lujo de analizar todo lo que pasa en el club desde afuera.

Ahora, luego de que se conociera la bomba sobre que Enzo Pérez jugará será su último partido en River en el enfrentamiento de esta noche ante Central, Pratto fue consultado por sus excompañeros del plantel y si tiene contacto para conocer sobre su futuro.

"Hablo seguido con la mayoría. Con el que más hablo es con Enzo (Pérez). Con Joni (Maidana) hablé cuando jugó el último partido en el Monumental. No se si era el último partido en River. La verdad que no hablo con ellos de eso, muchos nos preguntas y cuando hablo con ellos intentamos hablar de otra cosa", reconoció.

Eso sí, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la salida del club del volante, el delantero no tuvo pelos en la lengua: "Con Enzo (Pérez) no hemos hablado esta semana. Sí sabía que existía la posibilidad de que no siga. El tiempo pasa para todos, estamos cada vez más grandes, transitando nuestro últimos años de carrera. Todos estamos agradecidos con River pero hay jugadores como Enzo y Joni que marcaron una era en el club y creo que las idas de este tipo de jugadores deberían ser diferentes. Esta clase de jugadores debería retirarse en el club. Tendrían que hacerle un contrato hasta su retiro. Es lo que pienso yo. No se qué pasará en el club ni que pasó pero esa es mi forma de pensar".

Luego, comparó el retiro de ambos con el de otras figuras de River, como Leonardo Ponzio. "Yo nombré puntualmente a Joni (Maidana) y Enzo (Pérez) porque están a la altura de Leo (Ponzio). Él se retiró siendo suplente y hay que ver qué aceptaban ellos. Son casos distintos. Habría que ver si Enzo quería ser suplente. No se los motivos de su partida porque desconozco las situaciones personales. Pero para mí esa clase de ídolos deben retirarse en sus clubes. Ha pasado en otros clubes también. Por ejemplo en Boca no se pudo retirar Riquelme".