La bomba del Diablito Echeverri que cayó como un mazazo en River tras salir campeón: “No voy a…”

River fue ampliamente superior a Rosario Central, le ganó por 2 a 0 y se consagró del Trofeo de Campeones este viernes en un interesante encuentro disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo de Martín Demichelis, que sorprendió con la alineación inicial, contó con la titularidad de Claudio "Diablito" Echeverri, la primera en su carrera. El futbolista de apenas 17 años se mostró muy activo y dejó lucir sus dotes futbolísticos, entre la gambeta y el atrevimiento que lo caracteriza.

Echeverri fue una de las figuras de River.

Al finalizar el encuentro, fue consultado por el tema del que más se habla en torno a él por estos días, que es su continuidad. El contrato del volante se vence en diciembre del 2024 y varios clubes desde el extranjero lo pretenden. "Seguramente seis meses o un año más me quedo en River. Después se verá mi futuro", sentenció en TNT Sports.

Sin embargo, en diálogo con ESPN, dejó otra impactante definición. "Mi representante habló con el presidente, después de que mucha gente dijera que mi representante no atendía las llamadas y si estaban en contacto siempre. De renovar no voy a renovar pero si me voy a quedar un año o seis meses a disfrutar y después vemos qué pasa".

Echeverri sobre la final

Sobre el título con River, Echeverri señaló: "Contento por otro trofeo ganado. Por el equipo y el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio. Uno trabaja para jugar para ser titular y por suerte se me dio. Me lo dijo (Demichelis) un día antes del partido que iba a ser titular porque había tenido una buena semana".

"Fue un año muy intenso. Muy lindo en lo individual. En el Sudamericano y en el Mundial. Pero no estaba muy conforme porque quería jugar en River, tenía la ilusión de tener más minutos acá. Lamentablemente no pude jugar. Después del Mundial me tocó y creo que lo hice muy bien. Ahora estoy muy contento", agregó.