El sincericidio de Armani sobre su nivel en los penales con River: “La realidad es que…”

Esta noche, desde las 21 y en Santiago del Estero, River y Rosario Central jugarán por el Trofeo de Campeones. Será el tercer partido que jueguen entre sí en poco más de un mes y esto es una complicación para ambos ya que se conocen mucho. Si bien los rosarinos llegan entonados tras lograr la Copa de la Liga, el Millonario buscará revancha y así cerrar el año con otra estrella.

Mirá el video

Según el reglamento, si en los noventa hay empate se deberá jugar un tiempo extra y luego habrá penales si persiste la igualdad, un punto negativo en el equipo de Martín Demichelis. Es que en las últimas definiciones jugadas siempre cayó desde los doce pasos y Franco Armani ha sido criticado por el hecho de no ser un especialista en la materia.

Ante esto, y en la previa del encuentro de esta noche, el arquero de la Selección argentina expresó: "Estamos con muchas ganas de poder cerrar el año con un título más. Creo que este grupo se lo merece por todo el sacrificio. Nos conocemos, hemos jugado muy seguido. Cada uno tiene sus armas y su estilo de juego".

"Sabemos que estamos en una institución que demanda títulos y que tenemos que ganar. Cuando tuvimos momentos malos, supimos sacarlo adelante", agregó y luego fue sincero al momento de hablar de sus actuaciones en las tandas de penales.

"La realidad es que no me fue bien en los penales. A la hora de atajar los penales hay que estar concentrado, si no estás lúcido, no estás firme, no estás concentrado, ni sabes a dónde vas a patear, puedo ocurrir lo que pasó el otro día", cerró Armani, el arquero más ganador del fútbol argentino.