La llamativa sentencia desde la FIFA sobre la ayuda del VAR para “Messi y Cristiano”: “Los ayudó con la…”

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo supieron mantenerse en el máximo nivel mundial, pese a tener que competir con jóvenes que están llamados a ser los mejores del planeta en futuras temporadas. El astro argentino logró el Mundial con Argentina, mostrando un nivel superlativo, y el portugués sigue marcando goles colocándose a la altura de Erling Haaland o Kylian Mbappé.

Además del talento que tienen ambos, algo clave para que sigan demostrando toda su grandeza son las recientes implementaciones que realizaron desde la FIFA. Y Arsène Wenger, Jefe de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, lo explicó en una entrevista con el canal oficial del organismo que rige el fútbol mundial.

Arsène Wenger habló de Messi y Cristiano.

"El VAR ha ayudado con el protección de los jugadores, ya que saben que no pueden escapar de hacer malas entradas que causen lesiones. Así que, en general, ha habido enormes mejoras en el aspecto del bienestar y queremos continuar con ese progreso", dijo el histórico entrenador.

Que, en la misma línea, agregó: "Vemos jugadores recibiendo premios mundiales, como Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, todos mayores de 35 años. Y no es raro ver carreras internacionales que duran más de 20 años. No hace mucho, eso no era posible”.

De igual manera, Wenger admitió que el calendario tan apretado es un tema a revisar, sobre todo luego del anuncio del nuevo Mundial de Clubes: ”Acepto que el calendario del fútbol es muy intenso, pero esta es una competición que se celebrará cada cuatro años y, por supuesto, hay que respetar el período de descanso durante y después de la competición. Hay demanda de grandes competiciones de fútbol y ha habido un buen apoyo para que esto se concrete".