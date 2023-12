El picante ultimátum del presidente de Huracán a Diego Martínez, con Boca en el medio: "Si no paga, vamos a..."

El conflicto entre Diego Martínez y Huracán suma capítulos. La institución de Parque Patricios pidió un resarcimiento por su abrupta salida y si bien hay acuerdo, todavía el pago no se hace efectivo de parte del DT y el presidente del club lanzó un fuerte ultimátum si esto no se concreta en las próximas horas.

"No me importa lo que diga Diego Martínez. Huracán reclama lo que le corresponde (...) si Martínez no paga antes del viernes vamos a intimar para que se presente", sentenció David Garzón en diálogo con Radio Mitre.

Luego, sobre el malestar que varios dirigentes del club manifestaron contra Boca, aseguró: "No estoy enojado con Boca. Nunca me llamaron, no tuve discusiones. El tema es con Diego Martínez. De hecho, Facundo Sava (entrenador elegido) no puede firmar hasta desvincular a Martínez".

Boca presentaría a Martínez, luego del traspaso de mando, para que pueda aprovechar la pretemporada con el plantel. El equipo tiene prevista su vuelta para el martes 26, después de Navidad. Por lo cual, hay que ver si se modifica esa fecha o si Martínez la toma como punto de partida para un sueño que él también construyó desde las Inferiores del club y que hoy se le hará realidad.