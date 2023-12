El particular motivo por el que Riquelme decidió aplazar su asunción como presidente de Boca

Boca Juniors espera para los próximos días por la asunción del flamante presidente, Juan Román Riquelme, quien deberá ultimar los detalles para la llegada de Diego Martínez como director técnico. El candidato más votado en la historia del fútbol argentino (ganó con 30.318 sufragios contra 15.949), iba a asumir este jueves pero decidió postergarlo por una lógico motivo.

Es que el miércoles por la tarde, Diego Martínez mantuvo una reunión con la dirigencia de Huracán para rescindir su contrato, sin embargo, no pudo formalizar el acuerdo, pero a pesar de que todos coinciden en que el acuerdo de salida es prácticamente un hecho, hasta que el dinero no llegue a las cuentas del Globo no van a romper el vínculo.

Diego Martínez se reunirá hoy con el Consejo de Fútbol.

A pesar de las limitaciones legales que impiden la firma en Brandsen, Martínez tiene programada una reunión con los miembros del Consejo de Fútbol este jueves para definir los términos de su contrato, que se extendería hasta diciembre de 2024, con la opción de renovarlo por una temporada adicional.

Riquelme, interesado en acelerar el proceso, se enfocará en el nombramiento del nuevo director técnico. Su objetivo es resolver la situación rápidamente para presentar al nuevo entrenador a principios de la próxima semana, permitiéndole tomar las riendas del equipo el 26 de diciembre, fecha de retorno a los entrenamientos.

Si bien las elecciones se realizaron el pasado 17 en La Bombonera, como los sábados y domingos no se cuentan en el plazo, Riquelme tendrá tiempo hasta el martes de la semana entrante para colocarse la banda presidencial azul y oro y empezar a comandar los rumbos del cuadro de la Ribera.