El palito de Martín Palermo a Diego Martínez, el DT elegido por Riquelme para Boca: "Cada uno..."

Martín Palermo brindó una entrevista televisiva y habló de lo que fue su frustrada llegada como entrenador a Boca, luego de que Andrés Ibarra y Mauricio pierdan en los comicios ante Juan Román Riquelme y Jorge Ameal. El Titán, entre tantos otros temas, explicó cuál es su forma de manejarse profesionalmente y le tiró una indirecta a Diego Martínez, el técnico elegido por el oficialismo.

“Imagínate que yo estoy en un club, cómo estaba ahora en Platense y todos decían que yo estaba dentro de los nombres. Ahora, yo voy a respetar el contrato del club en el que esté”, comenzó explicando Palermo.

Mirá el video

Luego, continuó: “Yo ahora agarro un equipo y la elección es que Martínez sea técnico de Boca, pero a mitad de año se va por resultados. Entonces tiene que aparecer la figura Palermo para decir ‘es el momento’. Si yo estoy trabajando, ¿qué le digo al equipo en el que estoy? “. Y llegó el momento en el que apuntó contra Martínez. “Cada uno actúa y hace lo que le parece. Yo no actúo de esa manera”, comentó en diálogo con F12.

El Titán aseguró: “Que mi nombre salga en Boca cuando estoy trabajando, yo no voy a cortar un vínculo por la desesperación de dirigir Boca”. De esta manera, aunque no lo hizo de forma frontal, el máximo goleador de la historia xeneize demostró todo su desacuerdo con con las formas de Martínez. El próximo entrenador de Boca renunció a su cargo en Huracán, donde aún le quedaban seis meses de contrato.

Otro de los puntos que tocó Palermo es que siente muy lejana la posibilidad de cumplir su sueño de dirigir Boca, mientras Riquelme siga ligado a la vida institucional del club. “Si no me llamaron estos en estos cuatro años, ¿por qué me llamarían los próximos cuatro años?”, expuso.