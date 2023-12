La tremenda frase del Beto Alonso sobre el descenso de River que viralizan hinchas de Boca: "En mi..."

Norberto Alonso es palabra autorizada a la hora de hablar de la vida de River. El Beto, uno de los máximos ídolos de la institución de Núñez, tuvo tres ciclos como jugador del club de sus amores. En las últimas horas su nombre se volvió tendencia tras dialogar con el youtuber Ezzequiel.

Picante y filoso como pocos, el campeón del Mundial 1978 con la camiseta de la Selección argentina no le esquivó a ninguna pregunta. Incluso a la que se refiere a la eterna duda sobre qué es peor, si descender o perder la final de la Copa Libertadores ante su clásico rival.

Mirá el video

La respuesta de Alonso no solamente sorprendió, si no que fue utilizada por los hinchas de Boca a través de las redes sociales. Con cara seria y sin realizar mayores gesticulaciones, el hombre de 70 años dejó clara su postura: “En mi mesa no se habla de descenso”.

Tras su debutar con 18 años en la Primera de River, un 8 de agosto de 1971, el Beto se metió de lleno en los corazones de los hinchas del Millonario. logró dar siete vueltas olímpicas en el plano local además de la Copa Libertadores de 1986 y la Intercontinental de ese mismo año.