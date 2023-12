La sorpresiva sentencia del "Bobo" Weghorst sobre Van Gaal y el partido ante Argentina: "Francamente..."

El pasado lunes se cumplió el primer aniversario de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Como era de esperarse, millones de hinchas revivieron a través de distintas plataformas lo que fue el trayecto de la Albiceleste, de inicio a fin, hasta llegar a la tercera estrella de su historia.

En el camino, uno de los momentos que quedó inmortalizado es el que se vivió tras la victoria por penales ante Países Bajos por los cuartos de final. En zona mixta se vio a un Lionel Messi como nunca antes en su carrera, peleando con uno de los delanteros neerlandeses.

"¿Qué mirás, bobo? ¡Andá pa' allá, bobo!", fue la frase que el mejor jugador del mundo soltó ante Wout Weghorst, quien lo miraba -según Leo- desafiante detrás de cámara. De esta manera el atacante, que actualmente se desempeña en el TSG 1899 Hoffenheim de la Bundesliga de Alemania, pasó del anonimato a ser portada de los principales medios del mundo.

A poco más de un año de ese inolvidable episodio el "Bobo", como se lo bautizó a través de las redes sociales, rompió el silencio. Y sorpresivamente el hombre de 31 años alzó la voz para contradecir a Louis Van Gaal, quien aseguró que la Selección argentina fue beneficiada a lo largo del Mundial.

“¿Las palabras de Van Gaal sobre el sesgo hacia Argentina? No, francamente, no estoy de acuerdo con Van Gaal. Escuché lo que dijo, pero no lo veo de esa manera”, aseguró en la entrevista que mantuvo en exclusiva con Star+.

Para ejemplificar su postura, se refirió a la jugada en la que Países Bajos, gracias a un gol de Weghorst, llegó a la igualdad de forma agónica: "Empatamos en el décimo minuto del tiempo adicional con un tiro libre al borde del área penal. Si fuera al revés el árbitro no habría dado ese tiro libre”.