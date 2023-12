El tremendo último posteo del hincha de Colón que murió tras el descenso

Minutos después de haber terminado el partido entre Gimnasia de La Plata y Colón de Santa Fe, que decretó el equipo del Sabalero a la Primera Nacional, el mundo del fútbol se conmovió por la muerte de Cristian Leguizamón, un hincha del conjunto santafesino que cayó al vacío desde un octavo piso.

El posteo del hincha fallecido.

El 'Catu' tenia 42 años y tomo la drástica decisión luego de lo acontecido en Rosario. Antes del partido, había escrito un largo posteo donde, entre otras cosas, había puesto que su amor por Colón "no tenía límites". "Llegó la hora... Colón - Gimnasia. No van a ser sólo 11 tipos corriendo atrás de una pelota. Nosotros vamos a estar como siempre empujando contra el arco rival en medio de ansiedad, nervios y locura producto de este amor que no tiene límites", comenzó con su mensaje.

Luego agregó: "Por ustedes y por nosotros, dejen la vida. Es hoy. Por la gente, por los colores. Ya no hay excusas. Vamos a estar todos ahí apoyándote a lo Colón, con sufrimiento pero siempre alentando. Vamos a dejar la vida. Corran con el corazón, ustedes pueden. Sépanlo. Créanlo. Ustedes pueden".

"Dios les dio dos huevos y les pedimos que se los estrujan para poder darle una alegría a esta gente. Les pedimos que piensen en la gente, que jueguen con la cabeza, con el corazón y huevos. Por el hincha, por la historia. Por el club Colón, por Santa Fe, déjennos en Primera", concluye la publicación.

Los vecinos del lugar, como también muchos amigos e hinchas del equipo sabalero, no entendieron porqué tomó esta determinación y lo despidieron en las redes sociales con sentidos mensajes.