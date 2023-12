Deportivo Maipú va por el ascenso en el partido más importante de su historia

La ilusión es imposible de apagar y el insomnio no hay como evitarlo. Cuesta pegar un ojo en una noche eterna cuando sabes que estás a 90 minutos de lograr el hecho más importante de tu vida deportiva. Por eso está bien que escaseen las ganas de dormir, si el motivo es soñar despierto.

Deportivo Maipú es un manojo de sensaciones a flor de piel. Hay un partido que lo separa de la gloria en una temporada, que pase lo que pase esta tarde, ya será histórica. Pero el Cruzado está ahí, a nada de concretar todo eso que se merece después de un año memorable y por eso hace all in por más que haya riesgo de bancarota. Enfrente Deportivo Riestra y sus mañas. No entres en esa Botellero, hoy no. Tus armas han sido las del buen fútbol, siempre. Para qué cambiar ahora, cuando no queda nada y a la ves tanto.

González y Herreras, titulares indiscutidos.

Antes de irse a dormir, Luis García deberá definir quién será el volante derecho y quién el nueve de área en el partido más importante de la historia del club. Eggel o el tocado Montero, Almirón o Klusener. El resto del equipo será el de siempre: Juan Pablo Cozzani, Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol Gonzalez y Guillermo Ferracuti, Agustín Manzur, Rubens Sambueza, Santiago González, Ezequiel Almirón y Luciano Herrera.

Con una provincia por detrás haciendo fuerza, Mendoza tiene la oportunidad de inocular en el olimpo a tres equipos para coronar el año más rico de todos. Claro que antes hay un partido y Deportivo Maipú tiene que ganarlo para poder cerrar un 2023 único e irrepetible. ¡Vamos!