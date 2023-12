La particular respuesta de Luis Enrique sobre un posible conflicto con Mbappé: "No somos novios, pero..."

Los días de Kylian Mbappé transitan entre rumores. Algunos aseguran que la salida del París Saint Germain es inminente, otros sugieren que hay un conflicto con el entrenador del equipo, Luis Enrique, quien este martes brindó una conferencia de prensa para despejar dudas.

Al español le preguntaron por su relación con Mbappé, y su respuesta fue de más particular: "La relación es la misma de siempre, diría perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere".

Mirá el video

Luego, profundizó sobre su vínculo: "No sé por qué me hacen esta pregunta. Tengo cercanía con la mayoría de los jugadores, diría con todos. Y con Kylian la tuve desde el principio. Es muy bromista, está siempre sonriendo y a mí también me gusta la broma. Tenemos una relación cercana y muy buena".

Luis Enrique aprovechó que este miércoles Mbappé cumplirá 25 años y decidió mandarle "éxitos" para el año entrante y volvió a elogiarlo: "Su nivel está por encima de cualquier duda. Es una maravilla tener un jugador como él. Está en la cúspide del fútbol mundial".

Mientras tanto, el París Saint Germain recibirá este miércoles al Metz en el inicio de la fecha 17 la Ligue 1 de Francia, en la que se encuentra líder con comodidad. El encuentro se jugará a partir de las 17 (hora de Argentina) en el estadio Parque de los Príncipes.