La frase de Mansur sobre la rivalidad de Godoy Cruz con San Martín de San Juan: "Es un clásico bien..."

Fue un martes movido para el mundo Godoy Cruz. En horas del mediodía el Tomba estuvo atento al sorteo del Repechaje de la Copa Libertadores, donde en la segunda fase se medirá ante Colo Colo de Chile: la ida será en el Malvinas Argentinas y la revancha en tierras chilenas.

Pero esto no fue todo. En el plano local, el Expreso también conoció a su rival en los 32° de final de la Copa Argentina 2024. El azar determinó que la primera parada no sea nada fácil. Con día, hora y fecha a confirmar, el Bodeguero se verá las caras ante San Martín de San Juan.

Tras el evento que tuvo lugar en la cancha de futsal del predio Lionel Messi, en Ezeiza, quien habló sobre el rival de Godoy Cruz fue José Mansur, vicepresidente la institución: "Es muy lindo, hace mucho que no jugamos con San Martín de San Juan. Siempre ha sido un clásico bien picante. Un poco de folclore al fútbol, desde lo deportivo muy bien".

"Se ha tomado bien, no hay problemas. Somos siempre de la filosofía que hay que jugar con quien te toque. Tuvimos el sorteo de la Copa, fue un día muy movido", añadió Pepe con respecto a la reacción que tuvieron los hinchas, jugadores y cuerpo técnico tras conocer que jugarán el clásico de Cuyo.

A la hora de analizar lo que será una exigente y movida temporada 2024, Mansur expresó: "Lo más importante es que nos tenemos que preparar con mucha responsabilidad para el año que vamos a tener. Estamos con perspectivas de tener un año lindo, muy competitivo. Lo tenemos que tomar con mucha seriedad y responsabilidad para no descuidar el torneo local"

"Es el sueño que tiene cualquier hincha de Godoy Cruz, ojalá algún día podamos conseguir una estrella para nuestra camiseta. Eso con trabajo, seriedad y responsabilidad, como venimos trabajando todos estos años, en algún momento eso va a llegar. No es una ansiedad, sino uno no piensa para hacer las cosas. Llegar va a llegar, no me quedan dudas", sentenció el expresidente del Tomba.