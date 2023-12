La tremenda confesión del Dibu Martínez sobre la atajada a Kolo Muani en Qatar: "Lo que más pienso es en..."

Este lunes no es un día más para los argentinos. Se cumple un año de una de las alegrías deportivas más importantes del pueblo, la gran final del Mundial de Qatar, en la que la Selección argentina venció a Francia para hacerse un lugar en la eternidad.

Uno de los ídolos de esa noche en el estadio Lusail de Doha fue Emiliano Martínez, quien fue clave en la tanda de penales al tapar la ejecución de Kingsley Coman y contribuyó en el desvío de Tchouaméni. Sin embargo, el momento más importante se produjo en el minuto 123 del tiempo extra, cuando le atajó un mano a mano a Randal Kolo Muani.

A un año de la atajada que se convirtió en fondo de pantalla en celulares y tatuajes en la piel de los fanáticos, el propio protagonista reconoció qué es lo que más le lo impresionó de la jugada, en el marco de una entrevista con Star+.

Mirá el video

“En lo que más pienso y a veces me cuesta dormir un poco es el silencio que hubo cuando la pelota estaba picando en el uno contra uno. Porque el estadio era un 80% argentino y cuando la pelota le pasó a Ota, que quiso sacarla y no llegó, hubo un silencio de dos segundos que lo escucho cuando me voy a dormir. De la atajada yo recuerdo esos segundos que se paró el partido; es muy difícil de explicar”, explicó en la entrevista.

Sobre esa histórica atajada, luego Martínez reconoció: "Nunca habrá otra atajada como esa; tal vez pueda realizar alguna mejor, pero esa quedará para siempre por el momento, la tensión y el sufrimiento que implicó". Y agregó después: "Puedo atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la mejor atajada de mi vida".

Por último, el arquero de la Selección argentina señaló: "Lo que más destaco es que me mantuve tranquilo en el momento del impacto: no salí corriendo desesperado ni retrocedí, me quedé firmemente plantado donde debía estar”.