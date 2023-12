¿Lo compra Barcelona? El tremendo elogio de Xavi al Diablito Echeverri: “Más allá de sus goles a Brasil, es un…”

Mientras en River trabajan pensando en el Trofeo de Campeones, será el 22 de diciembre ante el ganador de la Copa de la Liga Profesional, la atención de los fanáticos también está centrada en qué pasará con el futuro de Claudio Echeverri, la nueva joya del club.

En las últimas horas surgió la noticia de que Barcelona estaría interesado en fichar al talentoso futbolista y Xavi, el entrenador del conjunto blaugrana, abordó la situación al afirmar que está siguiendo de cerca al futbolista, aunque dejó en manos del área de scouting la gestión de la situación.

"Sí que lo conozco. Más allá de sus tres goles a Brasil es un talento, un futbolista diferencial. Pero esto ya es el área de scouting que está en ello", sostuvo el DT en una conferencia de prensa en la antesala del duelo ante Valencia. Ante esto, en River trabajan hace rato para extender y mejorar el contrato del jugador de 17 años, aunque todavía no pudieron concretarlo.

La cláusula que posee el juvenil es de 25 millones de dólares (que se elevan a 30 millones en los últimos días de cada mercado de pases), aunque Barcelona tendría la intención de abonar un monto por encima de la cláusula, para poder hacer la operación en cuotas y llevarse al futbolista a partir de junio 2024, seis meses antes del final de su contrato.

Ante la posibilidad de que no quiera extender el vínculo para irse libre, Francescoli lanzó una particular advertencia: "Estamos tratando de renovarle el contrato. Él mismo debe reflexionar acerca de que los últimos jugadores que han hecho no solo un gran paso por River y han entrado en Europa casi como por su casa fueron Julián (Álvarez), Enzo (Fernández) y Beltrán".