La tajante sentencia de Pepe Basualdo sobre Diego Martínez como DT de Boca: "No hay que estar..."

Con 82 partidos divididos en dos ciclos, en los que ganó cinco títulos (incluidos la Copa Libertadores y la Intercontinental del 2000), Pepe Basualdo es palabra autorizada a la hora de hablar del mundo Boca. El hombre de 60 años alzó la voz y se refirió al presente de la institución.

En su diálogo con Bolavip, el oriundo de Campana fue consultado sobre la posible llegada de Diego Martínez al banco de suplentes del Xeneize. El ex director técnico de Huracán y Tigre es el señalado en caso de que el oficialismo, liderado por Juan Román Riquelme, gane las elecciones.

Martínez es el elegido por Juan Román Riquelme.

Sin dudarlo, Basualdo dejó clara su postura con respecto a las características que debería tener el futuro reemplazante de Jorge Almirón: "Creo que Boca es mucho más que eso, tiene que venir un técnico consagrado, a la altura de lo que es el club y no hay que estar experimentado a ver qué pasa”.

A la hora de analizar la temporada del Xeneize, opinó: "El año de Boca no fue bueno, fue siempre con la mirada insegura, no era ese Boca firme. Podía dar más, nos quedamos con la frase de ‘somos los menos peores’. Si afuera somos los mejores por la gente, también tenemos que demostrarlo adentro”.

Ante la posibilidad de que Palermo sea el nuevo DT, en caso de que la oposición se imponga en los comicios, Basualdo sentenció: "Cómo no lo van a dejar ir, sería un egoísmo total no dejar que cumpla su sueño. Es como si lo hubiera llamado la Selección. Son situaciones muy importantes en la carrera de un técnico. Yo creo que está hablado. Cuando los técnicos arreglan contratos con otros clubes y después tienen la necesidad de ir a Boca o la Selección, hay cláusulas o algo de antemano. Cuando Palermo arregló con Platense, lo único que pensó es que si Boca lo llama él se iba a ir. Cuando se postuló Macri, creo que Martín no lo dudó”.