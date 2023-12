La desopilante anécdota con Maradona que reveló Fatura Broun a horas de la final de Rosario Central

Rosario Central y Platense protagonizarán una final inédita en el fútbol argentino cuando este sábado disputen el título de la Copa de la Liga Profesional, desde las 21 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Un día antes, los capitanes de cada equipo acudieron a una conferencia de prensa conjunta en la que palpitaron el encuentro.

Por el Canalla fue su arquero, Jorge "Fatura" Broun, que se convirtió en pieza clave en las últimas definiciones gracias a su desempeño en las tandas de penales. El exjugador de Gimnasia no solo se refirió al partido, a su rival, sino que también se tomó el tiempo para contar una anécdota nunca antes contada sobre su relación con Diego Maradona, cuando compartieron equipo en el Lobo.

Fatura Broun participó de la conferencia previa a la gran final.

"Estaba en pandemia, me estaba tatuando y le mando un mensaje al Diego. 'Cómo estás, estoy con el tatuador, fanático tuyo'. Diego me hace videollamada, y le muestro al tatuador, que tiene un muñequito del Diego. Después me manda la foto de él con la copa y le digo 'decime cuánto pesa'. Y me responde: 'No te voy a decir porque después apostás'", confesó, ante las risas de los presentes.

Luego, se refirió a su actual entrenador, Miguel Ángel Russo. "De Miguel Russo no voy a descubrir nada, es el capitán de este barco, llevó todo para adelante, con su tranquilidad, y su conocimiento. Es un actor fundamental. A la gente que confíe, que disfrute de este partido, que se lo merece por todo el sufrimiento que se vive en este país", reconoció.

Finalmente, sobre la posibilidad de ser campeón con el Canalla, equipo del cual es hincha, señaló: "Consagrarse campeón con este club sería algo hermoso para todo el plantel, para la ciudad y para la gente que nos viene acompañando hace mucho tiempo y llenando todos los estadios".