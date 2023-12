La sorpresiva frase de Andújar tras ganar la Copa Argentina con Estudiantes: “No sé si me voy a…”

Mariano Andújar, arquero de Estudiantes de La Plata, mostró su emoción por un nuevo título conseguido con el ‘Pincha’, tras vencer esta noche a Defensa y Justicia en la final de la Copa Argentina disputada en el estadio de Lanús, donde puso en duda su retiro del fútbol.

"Siento emoción y agradecimiento por mis compañeros, la gente de club y mi familia, me llena de orgullo representa un club, una cultura y una manera de ser como es Estudiantes”, celebró. Además, homenajeó al fallecido DT Alejandro Sabella con una remera alusiva, sobre quien dijo que “marcó una época” y que desea compartir el triunfo con su familia.

Por otro lado, el arquero de 40 años dejó abierta la posibilidad de continuar jugando, ya que expresó que no sabe si se va a retirar y que como “es difícil salir campeón” ahora prefiere "disfrutarlo". "No sé si me voy a retirar. Ahora quiero festejar, disfrutar el momento. Es difícil salir campeón y entrar en la historia de algo".

"Poder estar en la historia de un club como Estudiantes y ser querido... Me explota el pecho de felicidad. Se ve que el 13 de diciembre es una fecha que nos viene bien”, agregó, en referencia al mismo día pero de 2006, cuando el ‘Pincha’ dirigido por Diego Simeone venció a Boca Juniors y se consagró en el Torneo Apertura 2006.

Mencionó que ya tuvo ofertas pero aclaró que no jugará en otro equipo del País que no sea el Pincha: "Sí tenía que cerrar con Estudiantes. Era el momento, la manera, llegar a una final... La manera de cerrar en este club era así, bien, sintiéndome entero yo, parte de un equipo importante. Poder representar a un club, una cultura, una manera de ser como Estudiantes, por eso la gente me quiere. Me llena de orgullo y me emociona. Será porque estoy grande, pero me hace emocionar".