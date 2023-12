La brutal revelación de Mariano Dalla Libera: "Estuve clínicamente muerto un par de minutos"

El mundo Platense está expectante de lo que será la final de la Copa de la Liga ante Rosario Central, que se llevará a cabo el sábado a las 21 horas en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El camino del Calamar no fue fácil, dado que se enfrentó con Huracán y Godoy Cruz y en ambos encuentros avanzó por imponerse en la tanda de penales. Estas definiciones generaron tensión entre sus hinchas, pero un relato que resalta es el de Mariano Dalla Libera, quien es un emblema de la institución.

El Loco tuvo una extensa carrera como futbolista y jugó en clubes como River, Racing, Estudiantes, Huracán, Newell´s, entre otros. El exvolante es un histórico del club de Vicente López, donde contando sus dos pasos como futbolista jugó 84 partidos y marcó 9 goles. Además, fue el único equipo que dirigió como entrenador y lo hizo en 2008.

Mariano Dalla Libera junto a Diego Armando Maradona. (Foto: archivo)

En las últimas horas, Dalla Libera brindó una entrevista radial e hizo una inédita revelación: “A mí me operaron hace seis meses. Esto no es joda, lo digo de verdad. Me dio un paro cardíaco y me caí redondo. Estuve clínicamente muerto un par de minutos”. Y completó: “No sé por qué me pasó, vivo haciendo deporte, no tomo alcohol, nunca en mi vida me drogué. Bueno, me pasó”.

Luego, se tomó la libertad de relacionar el duro episodio de salud que le tocó transitar con lo que significa el Calamar en su vida. “Platense siempre te da algo y a mí, en lo personal, lo que me dio es el 100% de que estoy bien del corazón”, comentó en diálogo con el programa Fulbo Champagne. Finalmente, Dalla Libera bromeó: “Después de esos penales reaccioné de la mejor manera y lo llamé al doctor, al cirujano, y le dije ‘estoy un fenómeno’ porque estos muchachos me ponían los huevos no en la nuca, me los ponían allá arriba en las nubes”.

Platense está a un partido de ser campeón, pero enfrente tendrá a uno de los mejores del año como lo es Rosario Central. Los dirigidos por Martín Palermo querrán quedar en la historia grande del club y Dalla Libera mencionó cuál puede ser la clave del partido: “Platense juega de contra. Si se abre un poco Central, Platense es bravo”.