Picante sentencia de Goycochea sobre la ausencia de Dibu Martínez entre los arqueros nominados a The Best: "Suena raro que..."

Una gran sorpresa se generó cuando la FIFA anunció a los tres arqueros nominados para los premios The Best y no apareció Dibu Martínez. La ausencia del encargado de defender los tres palos de la Selección argentina indignó a Sergio Goycochea, quien hizo una fuerte crítica.

El Dibu había sido el ganador de la edición anterior del galardón, Mundial mediante, y Goyco disparó: "Escuché algunos argumentos de por qué el Dibu no está ternado en The Best, decían que no podía repetir, pero sí mantuvo el nivel. Como ganador tuvo una gran temporada. Si vos hacés un buen trabajo podés seguir estando nominado, vota el mundo del fútbol. Es un gusto personal, pero lo que suena raro es que el ganador del año pasado sostuvo el nivel y no está. No hay demasiado fundamento para que no esté ternado".

El presente del arquero del Aston Villa sigue siendo muy bueno, dado que es una pieza fundamental del equipo que marcha en la tercera colocación de la Premier League y que es puntero del grupo E de la UEFA Conference League. "El Dibu te genera un efecto contagio a favor. La personalidad hace mejor arquero al Dibu porque te ayuda a salir de los momentos difíciles, a reponerte. Te ayudó con los penales de la Copa América, que con el baile te transmite seguridad", explicó Goycochea en diálogo MaderoSports.

Emiliano Martínez fue el ganador de la edición anterior del premio The Best y no fue nominado para este año. (Foto: archivo)

Los nominados para el The Best fueron Yassine Bono (Sevilla y Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Ederson Moraes (Manchester City). Según se rumorea, el guardameta brasileño del Manchester City sería el gran favorito para quedarse con el premio. El tiempo tomado como parámetro para la nominación iba desde el 19 de diciembre del 2022 -un día después de que Argentina se consagró en Qatar 2022- hasta el 20 de agosto de 2023.

La mayor particularidad es que la FIFA arma una preselección integrada por cinco arqueros a través de un "panel de expertos", como anunció en su web, y Martínez ni siquiera estuvo seleccionado allí. Los otros dos guardametas que completaban ese quinteto son Marc André Ter-Stegen (Barcelona) y André Onana (Inter y Manchester United), quienes finalmente no fueron escogidos por un jurado compuesto por entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales, periodistas y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.