Lucas Beltrán reveló por qué rechazó una oferta de Boca antes de ir a River: “En lo económico era mejor, pero…”

Luego de su salida de River tras ser campeón en la primera parte del año con Martín Demichelis, Lucas Beltrán se va ganando de a poco su lugar en la Fiorentina a base de goles y buenas actuaciones. Sin embargo llegar a la élite del fútbol no fue sencillo para el Vikingo, quien reveló que pudo haber jugado en Boca antes que vestir la banda roja.

En un diálogo con Fox Sports, el delantero recordó: "Cuando era más chico y tenía 13 o 14 años, tuve la oportunidad de irme a Lanús o Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para irme a otro lado".

Beltrán lamentó haberse ido quedando afuera de la Copa Libertadores.

"Al año siguiente, Boca aparece antes que River y, obviamente, la oferta económica de Boca era más importante, pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo. Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho", agregó.

Luego recordó cómo vivió sus últimos días en el club de Núñez: "Creo que los últimos seis meses que estuve en River fueron hermosos, los disfruté un montón. Fue mi sueño poder lograr un título siendo protagonista, una inmensa felicidad. El último partido en Porto Alegre, lastimosamente, quedamos afuera de la Copa Libertadores".

"Tenía mucha tristeza porque no me quería ir así, estábamos todos muy ilusionados, pero se dio así. Me hubiese gustado irme pasando a cuartos, o quizás ahí no me iba. No sabemos qué hubiese pasado", siguió y habló de sus días en Europa: "La adaptación es mucho sobre la forma de juego del equipo, del que estebas y del que venís, se corre de otra manera. La cultura es parecida, así que en ese sentido no hubo mucha dificultad, pero dentro de la cancha no he podido dar lo que yo sé que puedo dar".