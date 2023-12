La emotiva remera que usó el plantel de Estudiantes para festejar el título y la explicación de Andújar

Un 8 de diciembre del 2020, todavía golpeados por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el mundo del fútbol amanecía con la dura noticia del fallecimiento de Alejandro Sabella, un hombre que dejó una huella muy grande en el deporte argentino y principalmente en Estudiantes, el club que lo acobijó y con el que fue campeón de Libertadores como entrenador.

Tres años y tres días después, este miércoles, un capricho del destino quiso que Estudiantes ganara por primera la Copa Argentina con buena parte de los jugadores que supo dirigir Sabella como José Sosa, Mauro Boselli y Mariano Andujar. Estos futbolistas no dejaron pasar la fecha desapercibida y en medio de los festejos, se mostraron con una camiseta con la foto del ex DT y una frase que decía: "Alejandro Sabella siempre".

En diálogo con la prensa pospartido, el propio Andújar explicó el motivo del homenaje. "Marcó una época. Yo lo tuve más tiempo en la Selección que acá. Yo se lo quiero compartir con toda su familia, sé que están acá en la cancha. Porque son gente que apoya, gente de bien que quiere a Estudiantes. Lo comparto con los míos, con los de Alejandro y con la gente del club".

Sobre su último partido con el Pincha, el tercer jugador con más partidos en el club reveló: "Siento mucha emoción. El 13 de diciembre fue una fecha que nos vino bien. Emoción y agradecimiento, a mis compañeros, al club, a la gente que me quiere, a mi familia. No se si me voy a retirar, ahora quiero disfrutar el momento. Es difícil salir campeón. Entrar en la historia de algo, entrar en la historia de Estudiantes y ser querido: se me explota el pecho de felicidad".

Sobre al cantidad de partidos jugados en el club, señaló: "Son números. Lo importante es que durante todo ese tiempo creo que lo hice bastante bien por eso la gente me quiere. Partidos jugados son partidos jugados pero hacerlo bien importante y poder representar un club, una cultura, una manera de ser. A mi me llena de orgullo. Será que estoy grande pero eso me hace emocionar".