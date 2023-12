La cruda revelación del histórico ayudante de Bauza sobre su última charla lúcida con el Patón: "Fue el día en que..."

Edgardo Bauza tiene una reconocida y respetada trayectoria en el fútbol sudamericano. El exentrenador, que ganó la Copa Libertadores en dos ocasiones -en 2008 con Liga de Quito y en 2014 con San Lorenzo- y dirigió la Selección Argentina entre agosto de 2016 y abril de 2017, padece demencia temporofrontal, una enfermedad cognitiva. En los últimos días, José Di Leo, su mano derecha a lo largo de más de 20 años de trayectoria, contó cómo se encuentra el Patón e hizo una fuerte revelación.

“Lo que más extraño de él es poder tomar un café, porque siempre teníamos una excusa para juntarnos. Me pasa que no está más, empezás a trabajar con otra gente y empezás a comparar. No es la misma relación, no son los mismos pensamientos, situaciones de cómo la manejaba el Patón y agarro y me voy a mi casa, porque si no tengo que pelearme con todos. No estoy trabajando porque me pasa eso”, comenzó explicando el Camello.

Luego hizo una cruda revelación al contar cuando fue la última charla que tuvo con el Patón con plena lucidez: “Fue el día en que nos despiden de Central. Llego al comedor y veo que había algunos llorando, no entendía bien lo que estaba pasando. Aparece el Patón y me dice: 'Camello, nos rajaron'. Se van todos y nos quedamos hablando, estaba muy amargado. Me dijo: 'No entiendo cómo nos sacan de la mano algo que amamos, estos muchachos no saben lo que están haciendo'. Esa fue la última charla lúcida que tuve con él”.

Bauza se encuentra instalado en Quito, donde vive junto a su familia. Di Leo contó lo duro que es para él ver a su amigo padeciendo una enfermedad tan dura. “El 17 de diciembre creo que voy a ir a Ecuador. Si yo supiera que le hace bien que vaya, iría todos los días, pero las últimas veces que lo vi, terminé angustiado y llorando mucho. Me termina haciendo mal a mí y a él no sé si le hace bien que vaya y tal vez no se da cuenta. Es feo lo que me pasa”, le explicó en charla con el programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad.

La última aparición del Patón pública fue en un video que publicó Liga de Quito en X (antes Twitter) en la previa de la final Copa Sudamericana, torneo que el equipo que actualmente dirige Luis Zubeldía terminó ganando luego de vencer al Fortaleza por 4 a 3 en la tanda de penales.