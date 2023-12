Papelón histórico: Manchester United perdió ante el Bayern y terminó último en la Champions

Hace tiempo que el Manchester United dejó de ser lo que era, pero su campaña en la Champions League 2023/24 puede ser catalogada como un papelón. Este martes, el conjunto de Alejandro Garnacho perdió ante el Bayern Munich por 1-0 y quedó último en un grupo en el que Copenaghue de Dinamarca clasificó a octavos de final y Galatasaray de Turquía arañó el tercer puesto, metiendose así en Europa League.

Mirá el video

Los 'Diablos Rojos' nunca dieron la sensación de poder clasificarse a octavos de final. Necesitaban casi un milagro los de Erik Ten Hag. Ganar a los bávaros -que no se jugaban nada- y esperar un empate en Copenhague, pero no ocurrió ninguna de las dos historias.



Tras 70 minutos de triste 0-0, un gol de Kinsgley Coman, asistido por Harry Kane, terminó la agonía del United, al que ni la consolación de poder centrarse ahora en la Premier League tapa una fase de grupos tétrica.



Un empate ante el Galatasaray, una victoria ante el Copenhague -dando las gracias- y cuatro derrotas son el balance del United en su vuelta a Europa. Un buen análisis de cómo está este equipo hoy en día.



Ni siquiera ante un Bayern con los deberes hechos y con la cabeza en otro lado pudieron dar la cara los de Ten Hag. Sí, aguantaron el 0-0 muchos minutos ante uno de los mejores conjuntos de Europa, pero en ningún caso dominaron y mucho menos estuvieron cerca del triunfo.



Si el Bayern hubiera estado más preciso arriba, el duelo hubiera acabado mucho antes en Old Trafford. Pero Leroy Sané se encargó de dar emoción al partido, errando dos ocasiones clarísimas en la primera parte.



En la primera, porque no enganchó bien un precioso envío desde la banda y en la segunda porque se hinchó de balón y al llegar al punto de penalti se fue al suelo por su propia inercia cuando lo tenía todo de cara para disparar.



Kane, en su vuelta a Inglaterra tras su marcha del Tottenham, estuvo discreto. Fue abucheado al saltar al campo y apenas participó en el juego hasta que, a quince minutos del final, le abrió la puerta del gol con un pase sensacional a Coman. El francés tuvo todo el tiempo del mundo para derribar la meta de Onana y deprimir a Old Trafford una noche más.



Se desvaneció el United con el tanto de Coman. Hasta ese momento apenas había hecho un par de disparos alejados de Bruno Fernandes, pero con el 0-1 se acabó la esperanza de un milagro, a la vez que desde Dinamarca llegaban noticias del triunfo de los locales. No había ni fe. El United estaba sentenciado.



A los de Mánchester ya solo les quedará la Premier League, en la que el máximo premio posible es meterse entre los cuatro primeros y volver a la 'Champions' el curso que viene, y la Copa de Inglaterra que comenzará en enero. Un desastre, otro más, para este club.

Noticia en construcción