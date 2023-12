Las dos opciones de copas internacionales que tiene Godoy Cruz

Godoy Cruz dejó pasar una oportunidad inmejorable de pelear por ser campeón del fútbol argentino. La derrota con Platense lo dejó afuera de la gran final, y de paso, de la clasificación directa a la Copa Libertadores del 2024. Ahora, tendrá doble oportunidad de estar en la próxima temporada en una de las dos competencias internacionales, aunque los escenarios son bien diferentes y está atado a lo que haga el Calamar en la definición por el título contra Rosario Central.

El Gató Oldrá deberá definir su futuro.

Si Platense es campeón, el Tomba irá a la Copa Sudamericana. Lo bueno, es que en ese caso competirá directamente en zona de grupos y no deberá jugar ninguna instancia previa de clasificación. Ahí, competería en una zona de cuatro equipos, clasificando solo el primero de cada grupo, mientras que el segundo iría a un mano a mano con un tercero que baje de Copa Libertadores.

Ahora, si el Calamar no logra derrotar a Central y el Canalla resulta ganador de la Copa de la Liga Profesional, Godoy Cruz jugará en Copa Libertadores. El tema es que no accederá de manera directa a la fase de grupos, sino que iniciará la competencia en segunda fase de Repechaje. Es decir, que tendrá dos mano a mano a partidos de ida y vuelta para acceder a la ronda de grupos. Acá hay un tema no menor: si el Tomba pierde en la segunda fase, quedará afuera de todo a nivel continental, mientras que si esa eliminación se da en tercera ronda del Repechaje, tendrá su lugar en Copa Sudamericana.