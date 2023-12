La particular confesión "divina" de Gabigol sobre la final con River en 2019: "Estoy seguro de que fue..."

River, en una de las mejores etapas del ciclo Gallardo, venía de ganar el título más importante de su historia con la Copa Libertadores 2018 ante Boca y quería revalidar su condición de mejor equipo del continente. La final de la edición 2019 fue ante un Flamengo con grandes figuras y la necesidad de volver a la gloria en la competencia. Fue victoria para los brasileros por 2 a 1 gracias a dos goles agónicos de Gabigol.

Luego de que se cumplieran cuatro años de aquella jornada histórica para el Mengao, el delantero volvió a hacer referencia a esa final y contó detalles no muy conocidos sobre el trámite del juego. "En la final de la Libertadores 2019, me pegaron en el tobillo. Llegué al vestuario en el ET y le dije a Jorge Jesús (el entrenador de ese momento): 'Me duele mucho'. Y él respondió: 'Jodete, andá a la cancha y morite ahí dentro'. Recé durante el partido, lo de aquel día fue obra de Dios", reveló.

Gabigol levantó su primera Libertadores aquella tarde de Lima.

Siguiendo con los detalles sobre una supuesta influencia divina, Gabigol agregó: "Entonces recuerdo que estábamos perdiendo, y al final del partido comencé a orar, diciendo: ‘Señor, no es posible que vayamos a perder y tú no vayas a hacer nada'. Al poco tiempo marqué el gol. Entonces le dije a Dios: ‘Ahora entiendo’. Y poco después hice el segundo. 2 goles en 3 minutos. ¿Cómo explicas esto? Estoy seguro de que fue Dios. Ese día, Dios puso su mano sobre mí y dijo: 'Hoy es tu día'".

Aquel partido que se disputó por primera vez en cancha neutral, tuvo sede en el Monumental de Lima, que albergó la final luego de la cancelación por COVID de la sede en el Nacional de Santiago. Gabigol anotó los dos goles y se convirtió en ídolo del equipo. Ahora su contrato finaliza en 2024 y su continuidad está en jaque.

Sobre la posibilidad de seguir o no en el club, en medio de un interés del Corinthians, explicó: "Tengo un año más de contrato con Flamengo, hasta finales de 2024. A partir de mediados de año estoy libre (para firmar un precontrato). Tuve una conversación con Flamengo, sobre la renovación. Me queda un año más de contrato y podría ser el último con la camiseta del Flamengo. No sabes lo que pasará... Quiero que sea especial, de la mejor manera. Es una historia muy hermosa”.