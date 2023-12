La fuerte respuesta del tesorero de la AFA al presidente de River por su crítica al formato de la Liga: “Desmerece a…”

Jorge Brito brindó una entrevista televisiva y habló de varios temas relacionados con River, como la continuidad de Martín Demichelis, las posibles salidas de jugadores y la chance de que el Monumental sea sede de la final de la Copa Libertadores 2024. También dejó su opinión sobre el formato de competencia del fútbol argentino, al que criticó por la cantidad de equipos en Primera y los constantes cambios reglamentarios, y recibió una picante respuesta por parte de Pablo Toviggino, tesorero y hombre fuerte de la AFA.

"No me gusta la organización de los torneos del fútbol argentino, principalmente porque esto es un espectáculo que lo debería entender la gente. Si tenés que explicarlo tres, cuatro, cinco veces internamente, y en el exterior ni te cuento... Es muy complejo. No me gustan que cambien las reglas del juego y no me gusta el modelo que tenemos. Me parece que deberíamos ir a un modelo de torneo de 20 equipos, idealmente largo, pero podemos discutir si son dos como se hizo últimamente en la Argentina", arrancó explicando Brito en diálogo con TyC Sports.

El mandamás riverplatense continuó: "Es una batalla perdida. Cuando estábamos en la Superliga, que ya habíamos armado un esquema para que bajaran por neto un club por año hasta llegar a 22, después se rompió todo eso y se volvió de nuevo a más clubes".

Por último, desde su óptica, explicó: "Hay muchos clubes que creen que pueden estar en ese listado de los que descienden, entonces nadie va a votar ir a esto y votar ser parte de los ocho clubes que bajan".

Estos dichos hicieron eco y tuvieron una respuesta por parte de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de extrema confianza de Claudio Tapia: “¡¡¡Qué raro!!! River FESTEJÓ los campeonatos que ganó con este formato!!! No solo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente. ¡¡¡Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que sí llegaron!!! ¿¿¿Curioso no??? En fin…”, publicó en la red social X.